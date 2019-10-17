قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن هناك إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد «أبوسمبل» بأسوان، فجر الثلاثاء المقبل، فضلاً عن حضور وزراء السياحة والثقافة والآثار ومحافظ أسوان وبعض السفراء الأجانب.

وأضاف «عجمى»، لـ«الوطن»، أن أكثر من 3 آلاف سائح سيشهدون الظاهرة التى تتكرر مرتين سنوياً، إضافة إلى مئات المصريين، لافتاً إلى أن نسب الإشغال بفنادق أسوان حالياً تتجاوز 90%، منوهاً بأن هناك مجموعات سياحية ستصل، الأحد والاثنين المقبلين، واستعدت القيادات التنفيذية بأسوان للحدث الكبير، الذى يعد أحد عوامل الجذب السياحى، ضمن أدوات الترويج للمدن السياحية بصعيد مصر.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن فرق الفنون الشعبية بأسوان بدأت تقديم فقراتها الاستعراضية فى عدد من قصور الثقافة، احتفالاً بظاهرة التعامد، على أن يكون العرض الأكبر لها بمعبد «أبوسمبل»، مساء الاثنين المقبل.