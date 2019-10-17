قال وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، إن ما شهدته بلاده، اليوم من تظاهرات، وراؤه أياد خفية، حسبما ذكر موقع "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف شقير: "أتمنى عدم اللجوء لأساليب تضرب ما تبقى من اقتصاد".