مولود برج الحوت يتمتع بشخصية محبه للخيال، يهرب من الواقع عندما يشعرون بالحزن، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر والمشتري معاكسان.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.