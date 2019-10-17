قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليلة الجمعة، إن القوات التركية جددت قصفها على رأس العين، شمال شرق سوريا، على الرغم من الاتفاق بين أنقرة وواشنطن بوقف العدوان

وأفاد المرصد بأنه رصد عمليات قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة رأس العين "سري كانييه" عند الشريط الحدودي، وذلك على الرغم من الاتفاق "الأمريكي – التركي" بوقف العمليات العسكرية في كامل منطقة شرق الفرات.

وأضاف المصدر نفسه أن الهدوء الحذر والنسبي خيم على محاور التماس في ريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، بعد أن كانت طائرات حربية تركية قصفت قرى في المنطقة قبل الاتفاق "الأمريكي – التركي"، ما أسفر عن خسائر بشرية.

وكان "المرصد السوري" نشر في وقت سابق، أنه رصد استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والقذائف، بين القوات التركية من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، على محاور صولان، بغديك، وهولاقي شرق مدينة عين العرب "كوباني".

إلى ذلك، ذكر المرصد أن 20 مدنيا أصيبوا جراء تعرضهم لرصاصات طائشة نتيجة الاحتفالات بمدينة الحسكة والقامشلي وغيرها، بالاتفاق "التركي - الأمريكي".