أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الخميس، أن ترامب "سيرفع العقوبات" التي فرضها على تركيا بعد إعلان وقف للنار في سوريا، بعد اتفاق الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا.

وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال بنس،إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقنا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز"، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة وحماية السجون في شمال سوريا ومواجهة داعش.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي أن الوايات المتحدة اتفقت مع تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، مؤكدا على أن الاتفاق مع تركيا أنقذ حياة الملايين. وأكد على أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا.