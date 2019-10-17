قال وزير الاتصالات، إن الوزارة طورت 2000 مكتب بريدي خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الوزارة تتيح في الوقت الحالي منافذ تقديم الخدمة من خلال منصة رقمية بدأت في بورسعيد للتجربة، وستعمم على باقي المحافظات، مشيرا إلى إطلاق تطبيق على المحمول لتلقي الخدمات.

أوضح أن من يعجز عن التعامل مع التكنولوجيا سيتوجه إلى مكاتب البريد لتنفيذ ما يرغب: "حاليا نصيغ مهمة مراكز البريد وتحويلها إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات".

واستطرد أن هناك 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، جرى تطوير 50% من هذه المكاتب، وهناك مراكز خدمات حكومية تقيمها وزارة التخطيط في بعض المحافظات الهدف منها تقديم نفس الخدمات، متابعا: "لو عندي مواطن مش عايز يروح مكاتب البريد ولا مراكز الخدمات ولا يستطيع التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديث فأنشأنا مركز اتصال بحيث إنه يتصل ويطلب الخدمة سواء لتجديد رخصة سيارة أو إخراج توكيل أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد أيا كانت الخدمة، وهم حوالي 170 خدمة يقدر المواطن استخدامها".

وأوضح أنه جارٍ حاليا العمل على إقامة "أكشاك" في محطات الوقود في بعض محطات الوقود من خلاله يتم تقديم كل الخدمات باستثناء التوثيق.