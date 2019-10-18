عضوان بالكونجرس الأمريكي يؤكدان مواصلتهما العمل لفرض عقوبات على تركيا

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بعد وقف إطلاق النار.. أسباب دفعت تركيا لوقف عدوانها على شمال سوريا

بعد وقف إطلاق النار.. أسباب دفعت تركيا لوقف عدوانها على شمال سوريا

الحالمون بالربح السريع.. ضحايا التلاعب بـ"اليانصيب الإلكتروني"

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الجزائر تبتكر وسيلة جديدة تمنع تزوير الانتخابات

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