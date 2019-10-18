ساندرا نشأت عن فيلم الممر: حاجة مشرفة ونجح في تغيير مفاهيم مغلوطة

أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أن الحالة التي أضفاها فيلم "الممر" على المجتمع المصري ساعدت خلال ساعات عرضه على حشد أكبر عدد من المصريين حوله ونجح في تغيير عدد من المفاهيم المغلوطة لديهم؛ بغض النظر عن أي آراء فيه.

وأضافت "نشأت" خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الفيلم قد ترك انطباعا جيدا بداخل الكثير من المواطنين وكان بمثابة قوة ناعمة لتغيير مفاهيم مغلوطة عن نكسة 1967، موضحة أن الفيلم كقصة بأبطاله والمخرج شريف عرفة هم مجموعة مشرفة للجميع.

وأشارت إلى أنها تطمح لعمل سينمائي تشعر خلاله بعشقها له دون إنتاج أي فيلم: "عايزة أعمل حاجة بحبها بجد مش أعمل وخلاص علشان أنزل.. واللي بعمله دلوقتي بيشبعني".