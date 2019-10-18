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محمد الشناوي

قالت صحيفة "بيرمنجهام لايف" البريطانية إن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه رفقة بطل مصر خلال الموسمين السابق والجاري، وتابعت، أن الشناوي بات على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد لضمه خلال الميركاتو المقبل، إذ أن إدارة النادي الإنجليزي أدرجت اللاعب ضمن قائمة الإنقاذ التي وضعتها لاستعادة الفريق إلى مساره الصحيح من جديد، بعد سلسلة الاخفاقات التي تطارده هذا الموسم.

صحيفة إنجليزية: محمد الشناوي ضمن قائمة مرشحين لإنقاذ مانشستر يونايتد

تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال تقسيمة الفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة، ونال حارس الأهلي إشادة الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، وباقي زملاؤه، بعدما نجح في التصدي لعدد من التسديدات القوية.

محمد الشناوي يتألق في مران الأهلي وينال إشادة فايلر

سموحة

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. أنطوي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة سموحة بالدوري

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعداد الفريق الأول لكرة القدم بناديه لخوض لقاء بيراميدز، في الموعد المحدد له مساء اليوم، رغم تحفظه على الأحداث الأخيرة في الدوري المصري، والتي أعقبت تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

فرج عامر: سموحة يواجه بيراميدز بشعار "لسنا أبناء البطة السودة"

راجح

روى محمد البنا والد الطالب محمود البنا، الذي لقي حتفه على يد ثلاثة آخرين، تفاصيل مكالمة هاتفية بين المجني عليه ومحمد راجح المتهم بالقتل قبل وقوع الجريمة بيوم.

تفاصيل مكالمة بين محمود البنا وراجح قبل الجريمة بيوم: "لو راجل انزلي"