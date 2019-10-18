شنت الوحدتين المحليتين في قريتي "أم الرزق والناصرية"، التابعتين لمركز ومدينة كفر سعد، في دمياط، برئاسة إبراهيم نصير، عدة حملات، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأزال رجال الوحدات المحلية، حالة تعد في المهد بعزبة الطوخي على مساحة 90 مترا مربعا، بوجود مسؤول الجمعية الزراعية في قرية أم الرزق التابعة للمركز، وفي حضور المواطن صاحب المخالفة، حيث تم تسليم الأرض لمسؤول الحماية.

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كما جرت إزالة حالة تعد على أرض زراعية فى المهد، عبارة عن سمل خرسانى على مساحة 150 مترا مربعا، في قرية الناصرية، حيث تم التنفيذ فور استلام إخطار الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية بفارسكور.

واتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالف .