أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، فوز المحافظة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في ترصد الحدث للأمراض المعدية أثناء التقييم الذي نفذته وزارة الصحة.

وكرم قطاع الشئون الوقائية والإدارة العامة العامة للوبائيات والترصد برئاسة الدكتور علاء عيد بتكريم الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتورة شيماء أبوقمر مدير إدارة الترصد، والدكتورمحمد فوزي مسؤول الأمراض المعدية، ونصر أحمد ومحمد يونس من فريق الترصد بالمديرية، كما كُرم الدكتور عبدالعاطي عبدالعليم مستشار منظمة الصحة العالمية بالقليوبية.

وحرصا من وزارة الصحة على ترسيخ مبدأ العرفان و الاعتراف بالفضل والجهود المتميزة المبذولة بسخاء، فقد كرمت وزارة الصحة اسم الدكتورة ماجدة عبدالعاطي، مدير عام إدارة الطب الوقائي سابقاً والتي رحلت عن عالمنا.

ويعكس التكريم مستوى الجهد الذي تبذله مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتوررحمدي الطباخ، كيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك في كافة النواحي الصحية والعطاء الذي يقدمه أبناء القليوبية لتطوير الخطة العلاجية والوقائية لمنع انتشار الأمراض.