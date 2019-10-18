أعلنت، اليوم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تنظيم أول بطولة رياضية لكرة القدم، "كأس المحافظ"، تتنافس فيها عدد من المصالح الحكومية ومديريات الخدمات، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

ذكر بيان صادر عن شركة مياه المنيا، أن تنظيم الدوره التنشيطية لكرة القدم الخماسى بين الهيئات والمصالح يأتي في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتنظمها اللجنة الرياضية بالشركة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة ثماني فرق من المصالح والهيئات الحكومية هي: مياه الشرب والصرف الصحي، مديريات الصحة، التربية والتعليم، الإسكان، جامعة المنيا، شركة الكهرباء، ومديرية الشباب، الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وسيكون حفل الافتتاح في السادسة من مساء الأحد المقبل، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة المياه بالمنيا، إن الهدف من البطولة هو تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الهيئات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة، بالاشتراك في بطولة كأس اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، الراعي الأول للرياضة بالمحافظة، إذ تقام المباريات على ملاعب النادي الرياضي بالمنيا من الأحد حتى الأربعاء المقبل، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءا.