شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل ختام الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان "تشخيص الأمراض العابرة للحدود".

وسلم الوزير أمس، المبعوثين شهادة الدورة التدريبية، وقام بتكريمهم بحضور الدكتورة مروة عبد العال نائب أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وأكاسيو دينيس ممثلا عن سفير دولة موزمبيق الشقيقة وسيلاكرفاك ممثل سفير دولة غينيا الشقيقة والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية ودعم مصر الكامل للأخوة الأشقاء وعلى استمرار التعاون في هذه الدورات لتعظيم الاستفادة.

وقام الوزير بتكريم وتسليم شهادات التدريب لبعض المتدربين من دولة السودان الشقيقة الذين حضروا دورة أخرى تدريبية في معهد بحوث صحة الحيوان حول "تطبيقات الهاسب في مجازر الدواجن" المتدربون السودانيون وجهوا الشكر لمصر ووزارة الزراعة ومعهد بحوث الصحة الحيوانية على مجهوداتهم المستمرة في دعم أشقائهم في دولة السودان لنقل التكنولوجيا والمعرفة.

فيما أكدت الدكتورة مروة عبد العال نائب أمين الوكالة المصرية للشراكة على الدعم التام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجميع الدول الأفريقية وتوجهت بالشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دورها المتمثل في معهد بحوث الصحة الحيوانية لتنفيذ هذه الدورة وأشارت إلى المزيد من التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

كما أشاد المتدربون بالحفاوة البالغة والاستفادة التامة من الدورة وأهدافها التي شملت أخطر وأهم الأمراض التي تصيب الإنسان والثروة الحيوانية ومشاكلها الوبائية ودور مصر الريادي والقيادي في نقل التكنولوجيا والمعرفة للأشقاء الأفارقة.