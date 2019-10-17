قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن "الفلاحين هم الهدف الأساسي الذي نعمل لهم، فكل مسؤولي وزارة الزراعة يسعون إلى إرضاء الفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، لهم وذلك لكي نحقق لهم أكبر هامش ربح".

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المعروض على قناة "mbc مصر2"، أن وزارة الزراعة بذلت جهودا كثيرة الفترة الأخيرة لمساعدة المزارعين وصغار المزارعين، والمرأة الريفية من خلال تحسين القدرات التسويقية، وعمل دورات إرشادية، واستباط أصناف جديدة من التقاوي وكان آخرها إعادة تسعير أسعار التقاوي.

وتابع القرش أن وزير الزراعة كان حريصا على أن تكون أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام بنفس أسعار العام الماضي، على الرغم من أنها تحمل الوزارة عبئا أكبر وتكاليف إنتاج أكثر، وفيما يتعلق بتصريحات نقيب الفلاحين بأن وزارة الزراعة تبالغ في أسعار التقاوي، فهذا ليس صحيحا، وأن جميع أسعار التقوى في متوسط أسعار العام الماضي، وإذا كانت هناك زيادة فهي زيادات بسيطة ولا تذكر.

وأشار القرش إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المزاعين، من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وهو يتواصل مع الفلاحيين فى جميع المراكز والمحافظات، بجانب التواصل معهم من خلال الجمعيات الزراعية.