قال المهندس محمد عبد الحكم عبده يوسف رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إنشاء مركز البيانات Data Center لخدمة منظومة العدادات الذكية لافتا الي قيام الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تحسين وتطوير النشاط التجاري ومنها تطبيق خدمة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة وزيادة منافذ الشحن بالتعاقد مع شركات متخصصة في التحصيل الالكترونى وتفعيل وحدات الشحن المتنقلة

وأكد على تفعيل خدمة شحن كروت العدادات وتحصيل فواتير المشتركين عن طريق شركات الدفع الإلكتروني وتطوير مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الانتاجية 3200 عداد يوميا مما ساهم في القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بإعداد دراسات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بإجمالي عدد 24 دراسة وعرضها على المشتركين للبدء في تنفيذها ومتابعة تنفيذها بالإضافة للترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة عن طريق عمل دراسات طاقة شمسية متصلة بالشبكة للمشتركين بإجمالي 11 دراسة طاقة شمسية.