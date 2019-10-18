تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عدة مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

وأبدى عدد من المستثمرين بالخارج استعدادهم للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، وهم شريف بغدادي وحمدي عثمان، إذ أعرب بغدادي المقيم بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مشيرا إلى أنه مؤتمر ناجح ويدعو للفخر، كما أنه اطلع خلال جولة مدينة العلمين الجديدة على المشروعات.

وأضاف أنه اتخذ قرار التعاقد على وحدة بالمنطقة التجارية والتي سيتم تسليمها في يناير المقبل، مقدما الشكر لوزيرة الهجرة لتنظيم المؤتمر بجلساته الحوارية المهمة، وتسهيل زيارات للمشروعات الكبرى ومنها مدينة العلمين الجديدة.

وقال حمدي عثمان "مصري - أمريكي" مقيم بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، إنه سعيد بمشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مشيرا إلى أنه سيشارك شريف بغدادي ليكونا أول من يوقعا على عقود وحدات في المشروع التجاري بمدينة العلمين الجديدة.