قررت نيابة بلبيس، حبس عاطل، لاشتراكه مع آخر، في إدارة مصنع للهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت بضبط وإحضار المتهم الهارب.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا، يفيد بتأكيد تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بشأن إدارة (عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) لمصنع لإنتاج المواد المخدرة (الهيروين) داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس، والاتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن،جرى استهدافهما، وضبط أحدهما (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة) داخل منزل على طريق (بلبيس- العاشر) دائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (بندقية آلية عيار 7,62x39 مم، وبخزينتها 20 طلقة نارية من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وضُبط بداخل المنزل، كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع، والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وذلك على النحو التالى:

1- 40 أسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين (مصنعة معدة للبيع) وزنت 10 كيلو جرام.

2- 36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق، بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون، مجهول، وزنت 18 كيلو جرام.

3- 5 أكياس بلاستيك شفافة محكمة الغلق، بداخل كل منهم كمية من مخدر الهيروين، وزنت 2.5 كيلو جرام.

4- كيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وزنت 2 كيلو جرام.

5- 3 براميل كبيرة الحجم بداخل كل منهم كيس بلاستيك يحوي بداخله مادة بيضاء (بودرة) تستخدم في تصنيع مخدر الهيروين، وزنت 50 كيلو جرام.

6- عدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم في تصنيع مخدر الهيروين.

7- العدد والأدوات والماكينات المستخدمة في عملية تصنيع المواد المخدرة.

8- كمية من المستلزمات المستخدمة في عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي في إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والاتجار فيه، بالإشتراك مع المتهم الهارب، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما غير المشروع، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.