تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

يتضمن التعديل مادة واحدة، وهي إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابع تنص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020، ليضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدي.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد صدق على إصدار القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين، بعد إقراره من مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى دعم وتمويل ورعاية المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.