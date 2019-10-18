كشفت إدارة الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، المقرر إقامتها في الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، عن تفاصيل الدورة الجديدة في مؤتمر صحفي منذ قليل، والتي تحمل اسم الراحل نجيب عياد.

وجرى الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقات الرسمية في المهرجان، حيث يترأس المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية، وتضم في عضويتها كلا المخرج التونسي محمود بن محمود، الياباني فوكادا كودجي، مريم بن مبارك، الممثل الجزائري حسان كشاش، الممثلة والكاتبة اللبنانية ياسمين خلاط، دانجارمبجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام زيمبابوي.

بينما يترأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة مدير صندوق مينا للإعلام جيروم جاري، وتضم في عضويتها كلا من محمد المديوني، الناقدة السينمائية دجيا مامبو، المخرج المصري محمد صيام، والمخرج جون ماري تينو.

ويترأس لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) المنتج الفلسطيني ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي، ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود، وجويل كاركازي.