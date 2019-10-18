عكف الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وبرفقة العاملين، والقيادات، والموظفين، لتزيين محطة الركاب البحرية وساحاتها وارصفتها، وذلك استعداداً لاستقبال السفينة السياحية القبرصية "SALAMIS FILOXENIA" القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة.

وقال الربان طارق شاهين، إن موظفو الميناء حضروا إلى محطة الركاب في السابعة من صباح الجمعة يعملون كخلية النحل في نظافة وتجميل المحطة التي تستقبل السفن السياحية، وكذلك دهان الأرصفة، ومراجعة جميع مرافق المحطة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين.

وأضاف، أن الكل يعمل بيده لا فرق بين مدير وعامل في تظاهرة جميلة تعبر عن مدي وعي ووطنية العاملين.

ووجه "شاهين"، المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق بوطننا الحبيب.

كما عبر عن سعادته لوجود هذه الروح الطيبة بين العاملين، موضحا بأنه رأى في أعين العاملين بالميناء سعادة بالغة فرحا بقدوم السفينة السياحية وبدء موسم السياحة.