أحبطت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ16 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقيام إحدى شركات الشحن والتجارة، الكائنة مقرها بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" داخل إحدى الحاويات، وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباحا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 50 ألف عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" بإجمالي 20 مليون قرص محظور استيرادها، وزنت حوالى 12 طن، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره 16 مليون جنيها تقريبا.

وأخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.