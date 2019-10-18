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"الداخلية" تنظم قافلة طبية لأهالي "حلابة" في القليوبية

"الداخلية" تنظم قافلة طبية لأهالي "حلابة" في القليوبية

صور.. طب كفر الشيخ تعلن تشكيل "عشيرة الجوالة" للمشاركة في المسابقات

صور.. طب كفر الشيخ تعلن تشكيل "عشيرة الجوالة" للمشاركة في المسابقات

يتضمن حبس صاحب العمل المخالف.. أول مشروع قانون للعمالة المنزلية

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تراجع مستمر.. الذهب ينخفض 8 جنيهات خلال أسبوع

تراجع مستمر.. الذهب ينخفض 8 جنيهات خلال أسبوع

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"الوطن" داخل الكنيسة المحترقة بالمنصورة.. "تساوت بالأرض"

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