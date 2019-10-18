لقى شخص مصرعه وأصيب 7 أخرين في 3 حوادث سير بطرق بني سويف، اليوم الجمعة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والمصابين لمستشفيات بني سويف العام وسمسطا المركزي.

ووقع الحادث الأول إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا، وأسفر عن مصرع شخص يدعى ناجي علي عبد الجليل، 65 عاما، مقيم مركز الفشن جنوب بني سويف، ونقلت جثته لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وإصابة نجله "عادل" 32 عام، سائق، ومقيم مركز الفشن، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه ما بعد الإرتجاج، ونقل لتلقي العلاج بقسم الطوارئ بمستشفى سمسطا المركزي.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الزراعي الرابط بين قريتي باها وبشنا بمركز بني سويف، إثر تصادم توك توك مع دراجة بخارية وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: محمد عبد اللطيف عرفه، 51 عاما، سائق مقيم مركز إهناسيا، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد حسن، 18 عاما، مقيم قرية باها، طالب، ومصابا بإغماء مع جرح قطعي بالوجه، بالإضافة إلى المصابين الثالث والرابع مجهولين الاسم.

فيما تلقى مركز شرطة بني سويف، بلاغا، بحادث تصادم ومصابان بميدان الحمرايا دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية رقم "432085" بني سويف، قيادة "محمد . م . ع"32 عام، أستورجي، مقيم شارع حلم الملط بندر بني سويف، بميدان الحمرايا تجاه بني سويف، فوجئ بدراجة بخارية "فرت هاربة" تقطع عليه الطريق فاختل توازنه واصطدم بـ" لورين . ر . أ "25 عام، طبيبة امتياز، مقيمة شارع مدرسة اللغات بسوهاج، وأسفر عن إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالإصافة لإصابة مرافق قائد الدراجة البخارية ويدعى" أشرف . ع .م" 47 عام، أستورجي، مقيم شارع عبد السلام عارف بندر بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالصدر والمخ، وتم نقلهما لمستشفى بني سويف العام، ضبط الدراجة البخارية وقائدها.