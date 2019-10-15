أصيب طالب جامعي يحمل الجنسية الكويتية، وآخر مصور مصري، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة بني سويف بحوالي 5 كيلومترات اتجاه القاهرة.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي حيث دفع بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن المصابين هما محمود علاء الدين، 32 عاما، مصور، مصاب كدمات وسحجات، وعادل خالد عبدالكريم، 34 عاما، كويتي الجنسية، طالب بجامعة المنيا، مصاب كدمات وسحجات، ونقلا لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى.