نشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوضح تعرض محيط مستشفى رأس العين لقصف تركي، اليوم الجمعة، فيما أفاد مصدر من "قسد" بأن قوات الجيش التركي قصفت المستشفى الذي يضم عشرات الجرحى.

إلى ذلك، تسعى حاليا قافلة كبيرة من المدنيين لإخراج عدد من الجرحى من مدينة رأس العين.

وقال إردوغان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية ... في اللحظة التي تنتهي فيها المائة وعشرون ساعة".

وافقت تركيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة الخميس على تعليق هجومها في شمال سوريا، بينما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.