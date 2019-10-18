أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، مشاركة 44 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان بفروعها الأربعة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، في الفترة من 26 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، منذ قليل، إن عدد الأفلام المشاركة في قسم الأفلام الروائية الطويلة، 12 فيلما، بالإضافة إلى 12 فيلما في قسم الأفلام الروائية القصيرة، وهو نفس عدد الأفلام في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، بجانب 8 أفلام في قسم الأفلام الوثائقية القصيرة.

وأضافت أن هناك مجموعة من الأفلام جرى اختيارها للمشاركة في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، من بينها الفيلم الوثائقي "ستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد.

وجرى الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقات الرسمية في المهرجان، حيث يترأس المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية، وتضم في عضويتها كلا المخرج التونسي محمود بن محمود، الياباني فوكادا كودجي، مريم بن مبارك، الممثل الجزائري حسان كشاش، الممثلة والكاتبة اللبنانية ياسمين خلاط، دانجارمبجا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام زيمبابوي.

بينما يترأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة مدير صندوق مينا للإعلام جيروم جاري، وتضم في عضويتها كلا من محمد المديوني، الناقدة السينمائية دجيا مامبو، المخرج المصري محمد صيام، والمخرج جون ماري تينو.