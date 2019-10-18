قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى سقوط محتمل للأمطار على القاهرة الأسبوع المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري عبر القناة الأولى، أن البلاد تعيش استقرارًا واضحًا فيما يتعلق بالأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ولفت إلى أن الحرارة انخفضت بشكل طفيف في ساعات النهار، حيث قلت بنحو درجتين في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 29 درجة في محافظة القاهرة، ببداية الأسبوع المقبل، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار ستقل على أغلب الأنحاء باستثناء بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، كما ستسقط أمطار متوسطة الشدة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفت، إلى أن انخفاض درجات الحرارة التي ستشهده العاصمة قد يؤدي إلى سقوط بعض الأمطار خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل.