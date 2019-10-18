استعرض الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، مع رئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة عبدالفتاح مورو، اليوم، آخر استعدادات المجلس لعقد الجلسة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل.

وجاء ذلك خلال استقبال الناصر لرئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة، في قصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان الرئيس التونسي المنتخب قد فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد الماضي، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت الاثنين الماضي، فيما حصل خصمه نبيل القروي على 27.29%.