قدم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تقريرا لوزارة التعليم العالي حول فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي، عن "نشر الوعي بريادة الأعمال"، والتي عقدت مساء أمس 17 أكتوبر الجاري بالعاصمة الفنلندية هليسنكي.

وأشار التقرير إلى نجاح جامعة الإسكندرية في تقديم نموذج متفرد عالميًا خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر، حيث نجحت جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية الي جامعة متسقة مع طلابها.

وأوضح التقرير أن الدكتور عصام الكردي، تسلم جائزة المركز الأول خلال الاحتفالية الكبيرة التي شارك فيها 1500 مدعو من 28 دولة على مستوى العالم وأقيمت بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، التي أسسها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران.

ومن جانبه، أكد الدكتور الكردي عقب تسلمه للجائزة، أن التجربة بدأت فى الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، فى تنفيذ مقرر إلزامي على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.

وقدم الكردي الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكيره تتسم بالواقعية في البحث عن وظيفة مناسبة، بجانب نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور هشام جابر إلى أن الجامعة قامت باختيار مقرر معتمد من مؤسسة Pearson البريطانية، وقام بالتدريب والإعتماد شركةCertiport من خلال الوكيل المعتمد فى مصر شركة Skills Plus، والتي قامت بتدريب وتخريج وإعتماد نحو 70 من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين فى مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم 170 ألف طالب، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تجربة مبدأية على ألف طالب وحققت نجاحًا كبيرًا.