أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قد انتهجت نهج التعليم عن بعد لتأهيل الشباب حتى يصبحوا متخصصين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة.

وأضاف الوزير خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن "التعليم عن بعد" هو سمة العصر والذي وفرته الأكاديمية الرقمية التي أطلقتها الوزارة، موضحا أن المتلقى ومع نهاية التدريب يستطيع الحصول على شهادة بتدريبه وتتحمل الوزارة ثمن الشهادة: "هذه الشهادة غالية وتتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى أن تلك الشهادات يتم تقديمها من شركات عالمية معترف بها من كل دول العالم وهي التي تسهل على الشاب الالتحاق بالوظيفة التي يرغب فيها من خلال تلك الشهادة، متابعا: "المنصة دي متوافرة وأهميتها الدراسة عليها بالأوقات التي تناسب الشاب وغير محددة بعمر معين".