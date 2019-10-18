سعد الحريري: قررت قلب الطاولة على نفسي فداء للبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في كلمة له مساء اليوم، إنه قرر أن يقلب الطاولة على نفسه كي لا تنقلب على البلد، مضيفا: إنه "منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول تدوير الزوايا".

وأوضح الحريري: "أعطي نفسي وقتا قصيرا وهو 72 ساعة ليعطي شركاؤنا جوابا يقنعني ويقنع الذين يعبرون عن الغضب والمجتمع الدولي والا فسيكون لنا كلام آخر".

وأشار الحريري، إلى أن "هناك كثيرون يريدون أن يكون الحريري كبش محرقة والبعض رموا زعرانهم علينا".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "أي شعب يواجه أداء سياسيا كالموجود منذ أشهر وسنين تكون ردة فعله الغضب وربما جهات داخلية سعيدة بالذي يحصل وركبت موجة التظاهرات وهذا لا يلغي أن هناك وجعا حقيقيا انفجر".

وتابع الحريري قائلا: "بدل التركيز على معالجة العجز والاصلاحات نتجه الى تصفية حسابات في الداخل والخارج"، مضيفا: "لم يبق مماطلة الا ووضعت في وجهي منذ تشكيل الحكومة، وأوضح المسؤول اللبناني، أن الاصلاحات لا تعني الضرائب بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.

وأشار إلى أن لبنان يمر بظرف عصيب ووجع اللبنانيين حقيقي و"أنا مع كل تحرك سلمي لكن الأهم كيفية تقديم الحلول ومعالجة الأزمة"، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وكان آلاف اللبنانيين، تظاهروا لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.

ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.