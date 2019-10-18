للغناء والعزف.. تفاصيل مسابقة رتيبة حفني في دار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن موعد مسابقة مهرجان الموسيقى العربية المصاحبة لفاعليات المهرجان، والتي تحمل اسم الراحلة رتيبة الحفني، مغنية الأوبرا العالمية.

واعتمدت وزير الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة للمهرجان، الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

تخص المسابقة الأطفال من 6 إلى 14 سنة، والشباب من سن 17 إلى 35 سنة بمجالي الغناء والعزف المنفرد على آلات النخت الشرقي (الناي والقانون والعود والكمان ولتشيلو) وتقام فعالياتها أيام 2،3،4 نوفمبر.

شروط المسابقة للأطفال والشباب

أداء أغنية تراثية وأغنية من اختيار المتسابق.

جوائز المسابقة للأطفال

الفائز الأول: 10 آلاف جنيه.

الفائز الثاني: 7 آلاف جنيه.

الفائز الثالث: 5 آلاف جنيه.

شروط المسابقة للشباب في الغناء

- أداء أغنية تراثية.

- أداء أغنية من اختيار المتسابق.

شروط مسابقة العزف للشباب

- يؤدي المتسابق عملا من اختيار اللجنة يعلن قبل المسابقة بأسبوع.

- يؤدي المتسابق عملا اختياريا من المؤلفات الموسيقية الآلية لا تذيد مدته عن 10 دقائق.

جوائز مسابقة الغناء والعزف للشباب

الفائز الأول: 20 آلاف جنيه.

الفائز الثاني: 15 آلاف جنيه.

الفائز الثالث: 10 آلاف جنيه.

يذكر أن 25 أكتوبر آخر موعد للتقديم على المسابقة، ويجري التقديم على المسابقة من خلال مكتب مدير مهرجان الموسيقي العربية، بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، مع دفع قيمة الاشتراك بالمسابقة، والتي تبلغ 100جنيه للمصريين و100 دولار، لغير المصريين.