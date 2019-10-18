قال عصام أبو الرجالة، والد الطفلة هيام، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية في كفر الشيخ، والتي حُبست داخل مدرستها لأكثر من ساعة ونصف، إنه حينما رأى طفلته مُنهارة بكى لبكاءها.

وأضاف لـ"الوطن"، "أن عادل عبد الحي، جاب البنت في حالة انهيار وبكاء، وحكالي القصة وقالي بنتك كانت محبوسة واتصل على المسؤولين بعتوله الفراش، وبنتي سابتني ودخلت أوضتها وقعدت تبكي وانهارت، المنظر كان وحش وبنتي صعبت عليا، ومدير المدرسة بعتلي مرسال وأنا مكنتش في البيت، كانوا عاوزينا نغير أقوالنا ونقول كلام محصلش".

وتابع: "عادل عمل محضر في الشرطة بعد التهديدات وأنا مش هتنازل عن حق بنتي ولا بنات الناس، مفروض يراعوا البنات والأطفال، الإدارة تواصلت معايا وناس جت تطيب خاطر البنت، قولتلهم مش هتنازل، وقالوا يوم الحد هيستدعونا، علشان التحقيق، أنا عاوزهم يراعوا بنات الناس ومش عاوز العيال يكنسوا الفصل تاني، بقالهم كام سنة بيكنسوا الفصول".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صوراً للطفلة وهي تبكي ومحبوسة خلف بوابة حديدية داخل المدرسة مؤكدين أنه تم حبسها داخلها بعد انتهاء اليوم الدراسي.