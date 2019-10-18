قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي في مركز الحامول بكفر الشيخ، والتي شهدت العثور على التلميذة هيام عصام أبو الرجالة محبوسة في إحدى فصولها بعدما تركتها إدارة المدرسة تنظف الفصل، وأغلق الفصل عليها.

وأمر المحافظ، بتوقيع جزاء على نوبتجي المدرسة، ومشرف اليوم الدراسي، ومعلم أخر حصة في الفصل الذي شهد الواقعة، وإجراء التحقيق معهم.

وكلف المحافظ، وكيلة وزارة التربية والتعليم، بثينة كشك، بتشكيل لجنة، والانتقال إلى المدرسة للاستماع إلى أقوال التلميذة، وولي أمرها وشاهد العيان الذي أنقذ الطفلة.

اعرف تفاصيل الواقعة.. "كنت بكنس الفصل وسابوني ومشيو".. العثور على تلميذة محبوسة داخل مدرسة بكفر الشيخ