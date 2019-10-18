قالت والدة الطفلة هيام عصام أبو الرجالة، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، والتي حُبست لأكثر من ساعة ونصف داخل مدرستها، إن ماحدث لابنتها إهمال جسيم من إدارة المدرسة، حيث أن مسئوليها لم يتمموا على خروج كافة الطلاب من المدرسة، وأن ماحدث سهل تكراره داخل مدارس أخرى.

وأضافت لـ"الوطن"، "اتخضيت لما شوفت منظر بنتي وكان هيغمى عليا من كثرة بكاء وانهيار البنت، إزاي ميتمموش على خروج التلاميذ، بنتي اتحبست لأكثر من ساعة ونص، وقالتلي مش هروح المدرسة مرة تانية، ولادنا رايحين يتعلموا مش يكنسوا مدارس ويتحبسوا، احنا عشنا في رعب، أنا مقلقتش عليها علشان عندها دروس بعد المدرسة، ولقيت عادل جايبها وجاي البيت".

تابعت والدة التلميذة: "مش هسيب حق بنتي، أنا عشت لحظات رعب وخوف على بنتي، إحنا ناس في حالنا ومش فاضيين غير لأكل عيشنا لكن ولادنا خط أحمر".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صوراً للطفلة وهي تبكي ومحبوسة خلف بوابة حديدية داخل المدرسة مؤكدين أنه تم حبسها داخلها بعد انتهاء اليوم الدراسي.