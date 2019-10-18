قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن قرار نقل مدير مكتبه جاء وفق إجراءات ومقتضيات العمل وليس هناك أسباب أخرى.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أنه كان قد تم إجراء مسابقة لاختيار مدير مكتب جديد منذ شهر تقريبا وتقدم فيها مدير مكتبه بين مجموعة من المتقدمين ولم يتأهل منهم أحد للمنصب.

وأشار إلى أنه ليس هناك أسباب خفية لقرار تغيير مدير المكتب ولا صحة لأية شائعات تتردد هنا أو هناك والأمر لا يتخطى سوى إجراء تم اتخاذه لصالح العمل في هذه المرحلة.

وأكد شاروبيم أنه أبداً لم يشكك في نزاهة مدير مكتبه وأنه عمل بجد وإخلاص خلال فترة عمله كمدير لمكتب المحافظ، وأن التغيير ضرورة تفرضها متطلبات العمل خلال كل مرحلة.

يذكر أن المحافظ، أصدر وبشكل مفاجئ مساء الخميس القرار رقم 463 لسنة 2019 بندب الدكتور مجدي كمال محمد شبيرو، كبير باحثين بدرجة مدير عام ويشغل منصب مدير مكتب المحافظ، للعمل بحي شرق المنصورة بنفس درجته الوظيفية، رغم أنه متبقي له 7 شهور فقط على خروجه للمعاش.