كشف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تفاصيل واقعة تعذيب شاب على يد شقيقه بتحريض من سيدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، حيث ذكر أن شابا صغيرا تعرض للتعذيب على يد شقيقه وبعض البلطجية عن طريق تحريض سيدة في القرية ابتزتهم لفعل ذلك.

وأضاف "شاروبيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن الشاب الصغير الذي تعرض للتعذيب أصيب بضيق تنفس، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، موضحًا أنه عندما علم الأهالي بوفاة الشاب أحرقوا منزل السيدة وقاموا بالتظاهر.

وطالب محافظ الدقهلية أهالي القرية بعدم التظاهر وترك المسائل للقانون حتى يأخذ مجراه، حيث إن النيابة تحقق مع جميع المتهمين الآن، حيث إن السيدة لها سطوة وسمعة غير طيبة في القرية كما أنها لها سوابق قبل ذلك.

وأوضح أن القرية أصبحت مستقرة تمامًا والكل التزم بمنزله، ولكن ما زال هناك تواجد أمني، كما أن التظاهر منع الشرطة من تأدية واجبها وتم القبض على 35 شخصًا لمنعهم الشرطة والمطافئ من إطفاء الحريق الذي أشعله الأهالي في المنزل، موضحًا أن واقعة هذه السيدة غير آدمية وغير إنسانية والواقعة شاذة.