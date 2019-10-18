الرئيس اللبناني: حريص على تحقيق الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه الشديد على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والعمل على مكافحة الفساد، وتطوير النظام السياسي القائم، مشددًا على مواصلته الجهود في اتجاه تحقيق المعالجات المطلوبة للأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، وفدًا من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الرئاسي في بعبدا، حيث اطلع منهم على الأسباب التي أدت إلى تحركهم والمعاناة التي يشكو منها اللبنانيون خصوصا الشباب.

وقال عون: "وجعكم هو وجعي وأشعر معكم به، وسوف أعمل قدر جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتشهد لبنان، لليوم الثاني، على التوالي، مظاهرات ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، أمس الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.

وقطع المتظاهرون، طرقاً رئيسية في مختلف المناطق. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وقرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وقررت

وقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في كلمة له مساء اليوم، إنه قرر أن يقلب الطاولة على نفسه كي لا تنقلب على البلد، مضيفا: إنه "منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول تدوير الزوايا".

وأوضح الحريري: "أعطي نفسي وقتا قصيرا وهو 72 ساعة ليعطي شركاؤنا جوابا يقنعني ويقنع الذين يعبرون عن الغضب والمجتمع الدولي والا فسيكون لنا كلام آخر".

وأشار الحريري، إلى أن "هناك كثيرون يريدون أن يكون الحريري كبش محرقة والبعض رموا زعرانهم علينا".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "أي شعب يواجه أداء سياسيا كالموجود منذ أشهر وسنين تكون ردة فعله الغضب وربما جهات داخلية سعيدة بالذي يحصل وركبت موجة التظاهرات وهذا لا يلغي أن هناك وجعا حقيقيا انفجر".

وتابع الحريري قائلا: "بدل التركيز على معالجة العجز والاصلاحات نتجه الى تصفية حسابات في الداخل والخارج"، مضيفا: "لم يبق مماطلة الا ووضعت في وجهي منذ تشكيل الحكومة، وأوضح المسؤول اللبناني، أن الاصلاحات لا تعني الضرائب بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.

وأشار إلى أن لبنان يمر بظرف عصيب ووجع اللبنانيين حقيقي و"أنا مع كل تحرك سلمي لكن الأهم كيفية تقديم الحلول ومعالجة الأزمة"، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وأعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان، تعرض عدد من عناصره لاعتداءات وصفها بـ"الوحشية" من قبل عناصر الشغب في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة العاصمة "بيروت"، مشيرا إلى أن المشاغبين استخدموا المفكات الحديدية والمفرقعات النارية الكبيرة في تنفيذ اعتداءاتهم.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان مساء اليوم، أن "المتظاهرين" قاموا بإطلاق المفرقعات النارية الكبيرة واستخدموا مواد صلبة من بينها "مفكات حديدية" ضد العناصر الأمنية، على نحو أدى إلى تعرض 24 عنصرا أمنيا لإصابات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".