أمريكا تشارك باجتماعات المنامة حول مجموعة عمل وارسو لأمن الشرق الأوسط

تشارك الولايات المتحدة، بولندا والبحرين في استضافة مجموعة عمل وارسو الوزارية لأمن الملاحة الجوية والبحرية في الشرق الأوسط وذلك بالعاصمة البحرينية "المنامة" يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تصريح اليوم، إن هذا يأتي تنفيذا لالتزام واشنطن بما تعهدت به خلال الاجتماع الوزاري السابق للمجموعة بالعاصمة البولندية وارسو في فبراير الماضي بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأشارت مورجان، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري والجوي في المنطقة وتشجيع التدابير الخاصة بمنع وصول شحنات أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة للمنطقة، موضحة أن مجموعة العمل في المنامة تعد أحد مجموعات العمل السبع التي تم الإعلان عنها في أعقاب الاجتماع الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط في فبراير 2019 في وارسو.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مجموعات العمل الخاصة بالأمن الإلكتروني وحقوق الإنسان كانت قد اجتمعت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، منوهه إلى أنه من المقرر أن يترأس إليوت كانج، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي، وفد بلاده في تلك المناقشات.