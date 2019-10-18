علق الفنان اللبناني راغب علامة، على التظاهرات التي شهدتها بلاده اليوم الجمعة، وقال إنه تعرض لحملة سياسية خلال الآونة الأخيرة بسبب التعبير عن آرائه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "مصر أقول رأيي قبل ما الفاس يقع في الراس، لبنان ماشي من غير حسيب ولا رقيب، فيه صفقات وسرقات ونهب لمال الشعب وفساد".

وطالب راغب، الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بأن تعيد حساباتها وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى غياب الرقابة والشفافية والقضاء: "لا نتبع إلا مؤسسات الدولة والجيش اللبناني".

وأشار راغب علامة، إلى أنه تفاجأ من تظاهرات اليوم: "كنت أعتقد أنه من الصعب رؤية اللبنانية دون طائفية، فنظام الطائفية والمحاصصة دمر أساسيات الوطن، لكن النظام الطائفي جعل لكل طائفة وطنها".

وأعرب عن تمنيه عدم استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لكنه طالبه بعمل إصلاحات: "المشكلة مش في الحكومة، لكن في مجلس النواب اللي مش بيحاسب الحكومة، لازم يحاسب الوزراء الفاسدين ويحقق في الصفقات المشبوهة، المجلس غايب عن دوره، وبيعمل صفقات والزعماء بيعمل صفقات، لو فيه رقابة من المجلس مكنش حصل اللي حصل".

وأكد أنه محتج على الوضع الذي تعيشه بلاده، "يجب محاسبة المسؤولين بموجب قانون (من أين لك هذا)، بشرط أن يكون القضاء ليس مرتبطًا بأي زعيم سياسي".

وتابع: "اليوم الطبقات السياسية أصابت الأجهزة الرقابية بالشلل، ممنوع أي شخص يُحاسب، ومن الطبيعي أن يحدث ما حدث من انهيار اقتصادي بسبب غياب المحاسبة، كما أننا نستورد بـ22 مليار دولار ونصدر 3 مليار، ومن ثم فإن العجز لدينا 19 مليار دولار .. فيه حاجة غريبة ومش مظبوطة".