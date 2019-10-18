قال الإعلامي عمرو أديب، إن التظاهرات التي شهدها لبنان كانت مفاجأة، مشيرًا إلى أن البلاد عاشت يومًا صعبًا وسيئًا للغاية، بعدما كانت التظاهرات سلمية لكنها اختتمت بأعمال تخريبية طالت العاصمة بيروت.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "المظاهرات ملهاش علاقة بالواتس آب، لكن اللبنانيين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع وهتفوا بإسقاط النظام.. الناس عندها حق، وهو ما صرح به كل المسؤلين اللبنانيون، ما عدا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي سيتحدث غدًا السبت".

وتابع أن التظاهرات اندلعت في العديد من المواقع، مثل القصر الرئاسي، مقر مجلس الوزراء، ومقر مجلس النواب، لافتًا إلى أن البلاد تعيش حالة من الاضطراب والتكسير.

وواصل: "المظاهرات ليست طائفية، والجماهير ترفض كل الطوائف، هي مظاهرات اجتماعية وليست سياسية، ولأول مرة نشهد تكسير مقرات تابعة لحزب الله، وهتافات مناهضة لميشال عون وبري والحريري ونصر الله، لم تكن الأمور تتم بهذا الشكل أبدًا".

وأردف، أنه كان المعتاد أن تأخذ الأحداث في لبنان منحى طائفي ولكن ما حدث اليوم شهد تعبير عن رفض الطبقة السياسية بالكامل ورغبة في تشكيل حكومة جديدة.