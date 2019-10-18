أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، عن ضبط معسكر واعتقال "إرهابيين" اثنين في محافظة الأنبار، ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، عن خلية الإعلام الأمني في بيان قوله إنه "بهدف اطلاع الرأي العام على الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بحق المواطنين والقوات الأمنية، ووضع الإثباتات أمام القضاء العراقي، فقد خرجت قوة من جهاز الأمن الوطني إلى الأنبار بالتنسيق مع قوة من فرقة التدخل السريع بدلالة إرهابيين اثنين وهما (ي.ع.خ) المكنى أبو عمر، والإرهابي (ا.ص.ع) المكنى أبو زكريا"، موضحة أن "القوة توجهت إلى مدينة هيت وأجري كشف الدلالة على العمليات التي اقترفها الإرهابي المكنى أبو عمر، بينها قنص جندي في الجيش العراقي بواسطة قناص نوع (دراجنوف) وقنص عائلة مكونة من أب وابنائه الإثنين، ومحاولة تفجير دار مختار منطقة أبو طيبان بالمدينة عن طريق زرع العبوات".

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أنه "تم إجراء كشف الدلالة لحادث قتل أربعة مدنيين والعثور على جثة أحدهم"، مشددة بالقول إن "القوة توجهت إلى معسكر الإرهابي (أبو هاجر العسافي) في منطقة وادي الحجية وعثرت على وكر في حفرة كبيرة تحوي مواد غذائية، تم حرقها وسلاح قناص من نوع (دراجنوف) يعود للإرهابي المكنى أبو عمر وخزانات وقود ومياه، وقد تم تدميرها ميدانيا، وبرميل مدفون في الأرض يحتوي على 3 مسدسات نوع كلوك مع كاتمين، فضلا عن كاميرا نوع (HK) للتصوير المرئي و11 جهاز موبايل و12 عبوة لاصقة و29 بطارية تفجير و29 سبح متفجر و29 صاعق تفجير ومجموعة كيسات تدخل في صناعة العبوات ومسدس صمغ مع أصابع صمغية".

وتابعت الخلية في بيانها "بعد ذلك توجهت القوة إلى قضاء القائم منطقة العواجي وبدلالة المتهم المكنى أبو زكريا وعثرت على حزام ناسف ورمانة يدوية وعبوة قمعية، كما ألقت القوة القبض على إرهابيين اثنين بدلالة المتهم أبو زكريا، وقد اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية أصوليا".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى، ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن الوزارة في بيان قوله: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الوزارة العراقية، أن "اعتقال الإرهابيين تم خلال تواجدهما في منطقة الرشيدية الواقعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت أيضا من العثور على حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الإرهابية كان مخبأة داخل احد المنازل في منطقة حي النهروان في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".