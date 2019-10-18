قال العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة وطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة عودة حقيبة وزارة الثروة المعدنية، للمساهمة في زيادة الناتج العام، ورفع معدل دخل الفرد.

وأوضح أن المقومات المعدنية والمحجرية المتنوعة على أرض مصر ومنها الذهب، والرخام، والفوسفات، وبيكربونات الكاسيوم، تحتاج لوزارة مختصة تعظم الاستفادة من هذه الخيرات، منوها أن الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول وفي ظل ما تشهده الوزارة من اكتشافات غير مسبوفة خاصة في مجال الغاز الطبيعي، لن تستطيع الوفاء بطموحات الشعب المصري في تنمية الثروات المعدنية والمحجرية للبلاد.

وأكد أن عودة هذه الحقيبة سيترتب عليها تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية في خلق مجمعات صناعية مرتبطة بهذه الثروات التي تختلف في طبيعتها من مكان لآخر على أرض مصر، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى رفع معدل الناتج القومي، وزيادة دخل أبناء الوطن.