قالت ريما مكتبي موفدة العربية في لبنان، إن القوات الأمنية أخلت منطقة وسط بيروت من عشرات المئات المتظاهرين، الذين تعرضوا لأربع هجمات بالغاز المسيل الدموع من القوات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "التدخل كان فجائيًا، ولم تطلق قوات الأمن طلقات إنذارية كالعادة، وتعرض الكثير من المتظاهرين والصحفيين وعربات البث إلى الدفع وكان هناك حالات إغماء، حيث تعرضت وفريق العمل الخاص بقناة العربية للإغماء".

وتابعت أن أعدادًا كبيرة من المتظاهرين اتجهت إلى القصر الرئاسي للاعتراض على الأداء السياسي لرئيس الجمهورية وتياره ورئيس الحكومة سعد الحريري أيضًا وكل الأحزاب المشاركة في تشكيلها والأحزاب التي لم تدخل في تشكيلها أيضًا.

وأشارت إلى عدم إمكانية تحميل حكومة الحريري فقط كل ما يجري في لبنان، مشيرةً إلى أن الضرائب التي وضعتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير: "التقيت عددًا كبيرًا من المسؤولين واتصلت بهم، ورأيت أن الخطط التي وضعتها يحتاج تنفيذها إلى بعض التضحيات، لكن حزب الله وحركة أمل يرفضان تنفيذها، وإن لم يحدث ذلك سينهار الاقتصاد اللبناني".

واختتمت: "طابور خامس أو طرف آخر يحاول نزع السلمية من طابع التظاهرات وجعلها تظاهرات عنف وبالتالي جرى تنفيذ عمليات سرقة وتخريب وغيرها من قبل ملثمين على دراجات هوائية، البعض يقول إن موالين لحزب الله وحركة أمل وراء هذه الأعمال، لكن ليست هناك أية تاكيدات أمنية حتى الآن".