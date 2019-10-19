عبدالمنعم سعيد: النقد الدولي أشاد بعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي كشف أن مصر تمتلك معدل نمو 5.6%.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر وسط استجابة لتنفيذها في الداخل.

وتابع أن الإصلاح تم عبر مرحلتين الأولى بعد سقوط الإخوان في عام 2013 حتى عام 2016 تم إنشاء قناة السويس وإقامة المؤتمر الاقتصادي مع تنفيذ جزء كبير من البنية الأساسية المتعلقة بالطاقة والكهرباء والعيش، أما المرحلة الثانية بدأت من نوفمبر 2016 حتى اليوم وتم تحريك الاقتصاد بعد دخوله مرحلة ركود كبير مع فترة الثروات والعنف الذي صاحب تلك الفترة.

واستطرد أن معدل النمو في عام 2016 وصل إلى 4.2% وكانت قفزة من 1.8% بالسلب، فيما بلغت نسبة النمو الحالي 5.6% وتراجع البطالة إلى 8.4%، فيما تبلغ نسبة الأمية 26% وهو رقم ليس بالهين، مع تراجع التضخم الشهري إلى 4.7% مقابل 34% في السابق مما يجعل معدل التضخم السنوي يتراجع.