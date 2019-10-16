خبير: الأسبوع القادم سيحدد شكل الاقتصاد العالمي لمدة 10 سنوات

قال الخبير الاقتصادي محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن الأسبوع القادم لن يكون أسبوعًا عاديًا، مشيرًا إلى أنه الأسبوع الذي قد يتحدد بناء عليه شكل الاقتصاد العالمي لمدة 10 سنوات قادمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه من المتوقع زيادة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة القادمة خاصة مع رفض الصين لاتفاقيات تجارية لتهدئة حدة هذه الحرب ولا تتضمن رفع العقوبات الأمريكية عليها.

وأوضح عادل أن منظمة التجارة العالمية سمحت لأول مرة للولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات مالية بـ7.5 مليار دولار على دول من الاتحاد الأوروبي "إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وإنجلترا وفرنسا" مشيرًا إلى أن العقوبات ستفرض على هذه الدول خلال الأيام القادمة.

وأكد عادل أن الأيام القادمة ستشهد الخروج النهائي والقطعي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ما سيتسبب في مشاكل هائلة.