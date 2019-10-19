ناقش مسؤولان بوزارتي الدفاع الروسية والفرنسية، خلال اتصال هاتفي، الوضع في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن نائب الوزير الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اتصالا هاتفيا مع المديرة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع الفرنسية، أليس جيتون.

وأوضح البيان، أن الاتصال جرى في إطار متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، وأن "الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في شرق المتوسط".