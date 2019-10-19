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جيلان جبر: العدوان التركي على سوريا "تبجح واحتلال"

جيلان جبر: العدوان التركي على سوريا "تبجح واحتلال"

إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون في سوريا

إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون في سوريا

صور.. تامر عاشور والليثي يحييان حفلا بالجامعة المصرية الصينية

صور.. تامر عاشور والليثي يحييان حفلا بالجامعة المصرية الصينية

عبدالمنعم سعيد: مصر قادرة على زيادة صادراتها لـ100 مليار بسهولة

عبدالمنعم سعيد: مصر قادرة على زيادة صادراتها لـ100 مليار بسهولة

وفد من "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على "التلميذة المحبوسة"

وفد من "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على "التلميذة المحبوسة"

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة بالقاهرة وأمطار الاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة بالقاهرة وأمطار الاثنين

صور.. لبنان في أسبوع: هدأت الحرائق فاندلعت المظاهرات

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