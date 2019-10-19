عبدالمنعم سعيد: مصر قادرة على زيادة صادراتها لـ100 مليار بسهولة

طالب الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، بضرورة مضاعفة حجم الصادرات المصرية وعدم التوقف أمام رقم معين.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر يجب أن ترفع معدلات النمو إلى 8% سنويا مع تحقيق فائض في الصادرات.

وتابع: "الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار أمر سهل تحقيقه في مصر"، موضحا أن مصر اقتربت من 12 مليون سائح سنويا مقابل 14 مليونا قبل عام 2011.

وأوضح أن مصر تصدر 84 سلعة متنوعة، مطالبا بتصدير الأسمنت والحديد والصلب، مؤكدا أن مسيرة الإصلاح تمت بنجاح في مصر.

وأشار إلى أن هناك تغيير للأفضل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن ثقافة رجل الأعمال هي حبه للأموال حتى يعيد استثمارها مجددا.