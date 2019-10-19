أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، أنه يعتزم ترشيح نائب وزير الطاقة دان برويليت ليحل محل وزير الطاقة ريك بيري الذي أعلن نيته للاستقالة.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "دان له تجربة احترافية لا مثيل لها في قطاع الطاقة، وليس لدي أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع".

وكان ريك بيري قد أعلن أمس الأول الخميس عزمه ترك منصبه في وقت لاحق هذا العام، وقد أبلغ ترامب بهذا، وهو ما يأتي بعد تردد بشأن علاقته بقضية مثيرة للجدل حول علاقات أوكرانيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يشغل برويليت المرتبة الثانية في وزارة الطاقة الأمريكية منذ أغسطس 2017، وقبل أن يعمل في إدارة ترامب، كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة الخدمات المالية للجيش الأمريكي ، كما كان نائبا لرئيس شركة فورد للسيارات.

وشغل برويليت منصب كبير مسؤولي لجنة مجلس النواب الأمريكي للطاقة والتجارة ، وهو أيضًا من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.وأعرب ترامب عن إشادته بريك بيري وشكره له على "المهمة المتميزة التي قام بها" مشيرا إلى أن بيري شارك في اختيار خليفته.