أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بعد يوم واحد من الإعلان عن مقابلة قال فيها الأخير، إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني، بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أنه حان الوقت لإقالة وزير الطاقة، قبل أن يعلن عن أنه وجد بديلا له، رغم تأكيده أنه يتحدث مع الوزير بشأن رحيله منذ "ستة أشهر"، بحسب سكاي نيوز.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى ولاية تكساس إن "ريك قام بعمل رائع في مجال الطاقة لكن حان الوقت الآن... ثلاث سنوات هي مدة طويلة".

وأضاف "لدينا بديل له وسأعلن عنه قريبا جدا". وأوضح ترامب أن بيري (69 عاما)، سيغادر مهامه "نهاية السنة الجارية".

كواليس ما قبل الإقالة.. الديموقراطيون على خط الأزمة

وطلب برلمانيون عن الحزب الديموقراطي من بيري تسليمهم وثائق في إطار تحقيقهم المتعلق باتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.

وكتب الديموقراطيون في طلبهم في العاشر من أكتوبر أن "مقالات نشرت مؤخرا أثارت تساؤلات عن الدور الذي قد تكون لعبته لنقل أو تشديد الرسالة التي وجهها ترامب إلى نظيره الأوكراني"، حسب فرانس برس.

وتحدثوا أيضا عن "ضغوط" مارسها بيري لتعيين أشخاص مرتبطين برودي جولياني محامي ترامب الشخصي، في إدارة شركة عامة أوكرانية للطاقة.

كما أشاروا إلى مقال يؤكد أن بيري شجع ترامب على الاتصال بزيلينسكي، وأنه حضر مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد في مايو 2019.

وكان بيري أكد في مقابلة أنه بناء على أوامر من الرئيس ترامب، تواصل مع رودي جولياني المحامي الخاص للرئيس حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.

وقاد بيري سياسة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي وضعها ترامب، والتي شملت زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ودول أخرى، وأشرف على زيادة إنتاج هذا الوقود.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب درس سابقا تعيين بيري في مناصب رفيعة أخرى، بما في ذلك منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بسبب عدم ارتباط اسمه بفضائح شخصية كما حدث مع العديد من زملائه.

تصريحات مثيرة للجدل

وأكد بيري في 2011 أنه يريد إلغاء وزارة الطاقة، ومع ذلك شغل منصب وزير الطاقة.

وفي 2015 وصف بيري دونالد ترامب بأنه "سرطان للتيار المحافظ"، ورغم ذلك عمل في إدارته.

من هو ريك بيري؟

ولد بيري، في 4 مارس 1950، وهو سياسي جمهوري تدرج في المناصب القيادية حتى رشح بيري وزيرا للطاقة في ديسمبر 2016، ويعد المسؤول الذي خدم لأطول فترة في إدارة ترامب التي تتغير باستمرار.

وقبل توليه منصب وزير الطاقة شغل منصب حاكم ولاية تكساس، كما ترشح الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2012 و2016.