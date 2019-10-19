رئيس وزراء العراق: نتائج لجنة التحقيق بشأن التظاهرات ستعلن خلال أيام

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن نتائج لجنة التحقيق بشأن التظاهرات ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عبدالمهدي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أمس الجمعة، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث المظاهرات، وأطلع على آخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها".

وأضاف: "جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى عبد المهدي في وقت قريب"، لافتا إلى أن الاعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، أن العراق سيشغل صفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، فيما اشارت الى انها ستعمل على تجديد عضويته في المجلس مستقبلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "العراق يشغل حاليا عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة من عام 2017 ولغاية نهاية 2019، وقد كان لنا دور إيجابي فعال فيه"، مبينا "اننا عملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس".

وأضاف الصحاف، أنه "بقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية بوصفها الجهة المعنية بحشد الدعم الدولي للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لعامين آخرين، نود أن نؤكد للجميع أن الوزارة سعت حثيثا لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جهودا كبيرة حتى الساعات الأخيرة"، لافتا أنها "نجحت في الحصول على وعود من 130 دولة منها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وحصد فعلا على 121 صوتا، أي بفارق صوتين عن التأهيل، لكن بعضا من هذه الدول لم تلتزم بوعودها، وأحجمت عن التصويت لصالحنا؛ بسبب مواقف العراق المبدئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسية، والأمنية، والتي يبدو أنها ما كانت متوافقة مع توجهات وسياسات بعض الدول، فلم تصوت لصالحنا".

وأكد المتحدث العراقي، أن "العراق سيشغل صفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، ويبقى العمل مستمرا بما يستحقه بلدنا، ويليق به"، لافتا الى "اننا سنعمل على تجديد عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان مستقبلا".وكشف مصدر مطلع، امس الخميس، ان العراق خسر عضويته في مجلس حقوق الإنسان.